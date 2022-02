Les abords du chantier de construction du site unique du CHwapi, au boulevard Lalaing, sont extrêmement dangereux pour les piétons et les cyclistes. C’est la raison pour laquelle la locale tournaisienne du GRACQ (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) a prévenu les autorités après avoir reçu une série de doléances d’usagers de l’espace public dans le quartier.

L’alerte a été prise au sérieux car différents acteurs ont été mis autour d’une table il y a plus d’un mois. C’était le 13 janvier dernier. Étaient représentés le SPW (gestionnaire du boulevard), la commune et son service mobilité (responsable pour la rue de Barges notamment), la police, un représentant du CHwapi et des représentants des entreprises en charge du chantier. "C’était une réunion assez constructive, au cours de laquelle il avait été convenu que l’entreprise prendrait des mesures pour améliorer les choses. Mais à ce jour, plus d’un mois plus tard, la situation n’a guère évolué alors que, selon moi, des vies sont en danger", déplore Patrick Allard, coordinateur du GRACQ Tournai.