Ce lundi, la société Effervescence, qui produit l’émission télévisée Tout le monde veut prendre sa place (TLMVPSP) animée par Nagui, a posé ses valises au sein de la buvette du stade Luc Varenne. Tournai accueille en effet, ces lundi et mardi, le casting de ce célèbre divertissement.

Ils étaient 94 hier à tenter leur chance après s’être inscrits préalablement. Évidemment, les participants venaient de toute la Wallonie picarde mais aussi de France, de Namur ou encore de la région luxembourgeoise. Au programme de ce casting, une première épreuve de culture générale. Huit minutes pour répondre à cinquante questions épluchant de nombreux thèmes, du football au cinéma en passant par l’Histoire ou encore la musique.

La seconde étape voyait les participants, en petits groupes, parler d’eux, raconter de petites anecdotes, évoquer un sujet qu’ils pourraient aborder avec Nagui, etc.

"On cherche évidemment des candidats dynamiques, vifs, bavards et souriants " , détaille Julie Romby, chargée de sélection pour la société Effervescence. "Le but est que les personnes sélectionnées s’amusent sur le plateau et se sentent à l’aise face aux caméras et à Nagui. Les candidats doivent avoir de la discussion et de la répartie face à l’animateur."

Évidemment, les candidats sélectionnés devront aussi avoir un bon résultat au test de culture générale. "C’est un mix des deux effectivement." Les participants ne devront en tout cas pas être intimidés par Nagui. "Il aide beaucoup les candidats et se montre très rassurant. C’est normal d’être stressé !"

Ce casting est un petit évènement au sein de la cité des Cinq Clochers. La société de production n’y était en effet plus revenue depuis 2015 !

Aujourd’hui, ils sont encore 34 à se présenter au casting. Inutile d’ailleurs de vous rendre au stade Luc Varenne si vous ne vous êtes pas inscrit.

Espérons voir un maximum de représentant de la région se hisser jusqu’à l’enregistrement des émissions et, pourquoi pas, prendre la place du champion !