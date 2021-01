Un second bloc d'appartements a également dû être évacué. On ne déplore aucun blessé. L'occupant de l'appartement où le feu a pris devra être relogé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été appelés jeudi, vers 01h20 du matin, pour une explosion et un incendie dans un appartement de la rue St-Martin, dans le centre-ville.

Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un bâtiment de coin faisant face à l'hôtel de ville. Ce bâtiment comprend deux appartements, au rez-de-chaussée et au 1er étage, ainsi que des combles aménagés. "Les vitres de l'appartement en feu, du simple vitrage, ont explosé sous l'effet de la chaleur. Le feu a pris dans la cuisine du rez-de-chaussée. L'occupant était absent. Les deux personnes du premier étage ont été évacuées. Leur appartement a pu être préservé. Par sécurité, sept appartements d'un bloc voisin ont aussi été évacués", explique le capitaine Johan Fastrez, qui a dirigé l'intervention.

Les dégâts dus au feu, à l'eau et aux fumées sont importants au rez-de-chaussée, qui n'est plus habitable en l'état. "De surcroît, toutes les vitres ont volé en éclat et Ores a coupé l'électricité et le gaz", a précisé l'officier. L'occupant de l'appartement sinistré devra être relogé. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 03h00 du matin.