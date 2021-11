"Ce club était fermé depuis deux ans. Les causes de cet incendie sont indéterminées, pour l'instant", indiquait en soirée le bourgmestre de Bernissart. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi soir, vers 20h15, qu'un incendie s'était déclaré dans un bâtiment situé le long de la route de Mons à Ville-Pommeroeul, dans l'entité de Bernissart. Venant des proches casernes, deux autopompes, deux camions-échelles, deux camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des premiers pompiers, la toiture de ce bâtiment était déjà entièrement embrasée. Le feu s'est rapidement propagé au 1er étage, puis au rez-de-chaussée de cette habitation inoccupée.

"A notre arrivée, le feu s'était déjà propagé au plancher en bois qui séparait les combles et le premier étage. L'incendie s'est ensuite dirigé vers le bas du bâtiment. Vu la présence de deux camions-échelles, qui consomment énormément d'eau, nous avons connu un petit problème d'alimentation, rapidement compensé par la venue de citernes. Au rez-de-chaussée, une porte était ouverte. On ignore si ce bâtiment était squatté. Il s'agit peut-être d'un accident ou encore d'un acte malveillant. On en sait rien pour le moment", explique le lieutenant John Michel qui a dirigé l'intervention.

" Le Chouchou-club était un club échangiste qui a fermé il y a deux ans. La pandémie, due au Covid, n'a pas arrangé la situation et l'établissement n'a jamais été repris. Depuis, ce bâtiment était inoccupé, abandonné. C'était un bâtiment retiré, en retrait de la rue", expliquait vers 21h30 Roger Vanderstraeten (PS), bourgmestre de Bernissart.Totalement embrasé, le club a été détruit par les flammes. On ne déplore aucun blessé.