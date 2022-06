Le 26 décembre 2016, un incendie ravageait une fermette à Laplaigne. Très vite, les trois occupants des lieux, une jeune femme et deux hommes, avaient été soupçonnés d’avoir volontairement mis le feu. Plus tard, ils avaient été condamnés à des peines allant jusqu’à quatre ans de prison et faisaient opposition.

C’est toutefois la substitute du procureur qui a pris la parole d’emblée pour requérir… l’acquittement des trois prévenus. " Il y a des éléments troublants : différents foyers à divers endroits au rez-de-chaussée, le fait que l’expert avait dit qu’un matelas ne pouvait pas s’embraser de la sorte, sauf s’il est ancien et les substances découvertes sur la semelle d’un suspect. Mais il reste des zones d’ombre et sur le caractère volontaire, il y a un doute qui doit profiter aux prévenus ."