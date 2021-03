Infor Jeunes met en place un point d'écoute pour les jeunes et les étudiants Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une ligne téléphonique permet aux jeunes qui le souhaitent de parler, de manière anonyme, des difficultés qu'ils rencontrent à des spécialistes. © SHUTTERSTOCK

Depuis ce lundi, Infor Jeunes Tournai a mis en place un numéro d'appel, 0479.868.866, à destination des jeunes et des étudiants. Le but est de permettre à ces derniers de parler de ce qu'ils vivent et des difficultés qu'ils rencontrent en cette période de crise sanitaire.



"Cette ligne d'écoute leur est dédiée", explique Lise Sauvage qui a travaillé sur ce projet. Si ce point d'écoute est spécifique aux jeunes et aux étudiants des écoles de l'enseignement supérieur de la région, il l'est également à tout leur entourage concerné par la difficulté d'un jeune proche.



"Les écoutants sont disponibles afin de répondre à leurs besoins, soit via une écoute téléphonique ou lors d'entretiens physiques. Ces dispositions sont gratuites, rapides et confidentielles."



Derrière le téléphone, on retrouve des travailleurs psycho-sociaux volontaires qui sont habitués à l'écoute des jeunes. Ils sont ainsi issus de différents services actifs dans la région qui collaborent sur ce projet.



"Par ailleurs, des partenariats se mettent en place pour accompagner le travail réalisé par ce point écoute, dans l'objectif de rencontrer au mieux les besoins des jeunes. Info Jeunes offre, bien sûr, toutes ses ressources déjà existantes."



La ligne est disponible du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les appels peuvent également se faire via l'application WhatsApp. "Si le jeune le souhaite, il peut être reçu pour une ou deux rencontres directement dans les locaux d'Infor Jeunes, à la rue Saint-Martin à Tournai. La discrétion est assurée." Si nécessaire, et en fonction de la demande du jeune, il pourra être orienté vers un service spécialisé adapté à son besoin.



Les équipes restent également joignables par mail via pointecoutejeune@gmail.com.