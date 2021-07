La Belgique s'est levée avec le cœur lourd. Les provinces de Liège, Namur, ou encore du Luxembourg ont été victimes d'inondations impressionnantes. Des vies ont aujourd'hui basculé suite à la perte de leur habitation, de leurs biens ou encore d'un proche. Dès lors, tout le pays se mobilise afin de porter de l'aide aux sinistrés de quelconque manière que ce soit.

C'est notamment le cas de Rodrigue, originaire de Tournai qui a mis en place une collecte de vêtements qui se tiendra ce jour ainsi que samedi.

"C'est choquant de se dire que cela peut arriver chez nous. On voit toujours cela ailleurs, on se pense protéger. Toutefois, une fois que cela arrive, on se rend compte qu'on n'est pas prêt. C'est vraiment catastrophique, je pense à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, leurs maisons, qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain. La planète nous lance des signaux, c'est bien la preuve qu'il est plus que temps de faire attention à nos gestes quotidiens, changer nos mauvaises habitudes pour limiter au maximum notre empreinte écologique. Si on continue comme cela, on devra faire face à de plus en plus de catastrophe de ce type comme en France dans certaines régions", déclare Rodrigue Bertuille.

Etant en congé, Rodrigue a voulu réagir autrement qu'en parlant sur les réseaux sociaux. Au début, le jeune homme avait l'objectif de trouver des barques voire même des jet-ski pour pouvoir aider les gens enfermés chez eux. Cependant, il a préféré chercher après des camionnettes et organiser des collectes de vêtements chauds afin d'apporter tout ça à la protection civile. Rodrigue a donc appelé la population tournaisienne à venir ce vendredi et samedi à l'esplanade de l'Europe à Tournai de 13h à 14h et samedi entre 10h et 12h.

"Je serai présent avec une amie et quelques copains pour accueillir les gens qui veulent faire des dons. Et tout sera apporté soit à la croix rouge, soit à la protection civile. On attend le feu vert pour pouvoir aussi aider à déblayer là-bas une fois que le niveau de l'eau sera descendu. On a énormément de réactions de la part de tout le monde, des gens sont déjà venus chez moi pour apporter des sacs. Il y a une réelle mobilisation de la part de tout le monde, cela fait plaisir à voir. On ne fait partie d'aucune association, c'est un acte totalement citoyen et indépendant".

Pour Rodrigue et bien d'autres personnes, il est bien plus que nécessaire d'agir de la sorte. Cette solidarité est essentielle pour aider les sinistrés dans le besoin.

"J'agis par civisme et par solidarité. On est dans une époque où je trouve que l'individualisme prime de plus en plus. Beaucoup de personnes parlent sans agir et moi ce n'est totalement pas dans ma nature. Nous sommes dans une partie du pays où on a la chance de ne pas être touché par les inondations, les services de secours sont débordés, je trouve que donner de sa personne pour soutenir ces pauvres gens ce n'est pas de trop. Peu importe les événements, la solidarité est présente, certes à des degrés différents mais je ne suis pas la seule personne à avoir cette conscience, il n'y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux", conclut le jeune homme.