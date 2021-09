Après des mois difficiles suite à la pandémie de la Covid-19, la Ville de Tournai désire faire la fête. Cette année encore, les festivités seront rehaussée par la présence du cube de Viva for Life, du 17 au 23 décembre 2021, avec un direct animé ainsi que les prestations de nombreux invités sur la scène installée sur la Grand-Place. En outre, des milliers de lumières feront scintiller le coeur de la ville et ses quartiers. Un marché de Noël se tiendra sur la Grand-Place et sera agrémenté de multiples attractions et animations qui divertiront petits et grands.

Etant donné l'attractivité et la fréquentation attendue du centre-ville pendant le mois de décembre, la Ville de Tournai lance un appel à projets pour l'installation d'un bar central avec terrasse sur la Grand-Place, du 10 au 23 décembre inclus.

Voici donc les modalités pour rentrer une candidature. Le projet est à adresser pour le 4 octobre 2021 à Madame Alexandra Caufriez, Maison des Associations et de l'Evénementiel, à l'adresse mail : guichet-unique@tournai.be

Les candidats s’engagent ainsi à : respecter scrupuleusement les horaires d’ouverture, respecter la législation du travail pour leur personnel (règles ONSS – assurances), installer un bar central sous la forme d’une structure couverte de +/-10 x 10 M, avec une terrasse de +/- 100M² sécurisée par des rambardes, le tout surélevé de minimum 60 cm, visuellement en harmonie avec le Marché de Noël, réserver dans cette implantation une partie de la terrasse couverte aux personnes à mobilité réduite, avec un accès réservé, organiser un programme varié d’animations du vendredi 10 au jeudi 16 décembre inclus, à partir de 19H00, intégrer dans la programmation une soirée inaugurale le 10 décembre et deux soirées VIP pour la RTBF, mettre en place toutes les mesures de préservation de l’environnement et des lieux (gobelets à usage unique et biodégradables ou verres, tri sélectif, cendriers, …), se conformer strictement aux mesures sanitaires Covid qui seront prises pour l’ensemble de la Grand Place.

La prise en charge financière du projet sera intégralement supportée par l’organisateur désigné.