Les pompiers, qui sont intervenus à une quinzaine de reprises, sont toujours sur le terrain, indique le dispatching de la zone Wapi. Des orages ont éclaté vendredi, vers 01h00 du matin, dans la zone située à l'Est de la Wallonie picarde. Ce sont essentiellement les villes et communes de Péruwelz, Leuze, Ath, Bernissart et Lessines qui ont été touchées par ces orages, suivis de pluies torrentielles.

"A 6h30, nous avions effectué une quinzaine d'interventions, principalement pour des arbres couchés au sol et des branches jonchant les voiries. Il y a eu quelques inondations. Nos équipes sont toujours sur le terrain et les gens vont seulement se réveiller et constater certains dégâts. On n'a pas terminé. On ne déplore aucun blessé", précise-t-on au dispatching des services de secours de la zone Wapi.