Les pompiers sont sortis à une vingtaine de reprises pour des inondations, essentiellement sur la voie publique. Venant de la frontière franco-belge, des pluies torrentielles ont déferlé dimanche soir sur une partie de la Wallonie picarde en direction de l'Est. "Ces pluies violentes ont commencé à tomber peu après 19h00, d'abord à Tournai, puis en direction de Frasnes et enfin dans la région de Lessines. Toutes les communes qui étaient sur cet axe ont été touchées. Jusque 23h00, nous sommes intervenus une vingtaine de fois pour des routes et des rues inondées et des avaloirs bouchés. L'autoroute A8 Tournai-Bruxelles a été sous eau à divers endroits", expliquait-on ce lundi peu avant 07h00 au dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde.

Les pompiers sont également intervenus à quelques reprises pour tronçonner des arbres couchés sur la voie publique. On ne déplore aucun blessé.