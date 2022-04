Chaque année, nombre de chantiers en voirie sont lancés pour quelques jours ou quelques mois. La majorité d’entre eux concernent les impétrants. Rien que pour l'année 2021, 1636 ouvertures impétrants ont été comptabilisés dans le Tournaisis : 403 pour ORES, 681 pour Proximus, 433 pour la SWDE, 55 pour VOO et 64 en interventions diverses (Ipalle, SPW, ...) ; auxquels il faut ajouter 83 ouvertures pour l’égouttage et 36 chantiers voiries Ville.

Tous ces travaux peuvent, bien évidemment, être à l'origine de désagréments en matière de circulation et de stationnement. "Toutefois, il est bon de rappeler qu’ils sont effectués, avant tout, pour satisfaire nos propres besoins domestiques", précise Laurence Barbaix, échevine des Travaux.

A l'occasion des vacances de printemps, la plupart des gros chantiers de voiries en cours seront mis entre parenthèses dès lundi 11 avril pour les uns, le 14 pour d’autres et reprendront le mardi 19 avril. Il en sera ainsi pour les chantiers de la rue Claquedent, le boulevard des Nerviens, la rue Royale, la résidence Marcel Carbonnelle, la rue Jauchelle à Béclers. Les riverains ne doivent donc pas être étonnés de n’y voir aucune activité la 2ème semaine des vacances.

Bien entendu, les impétrants interviendront en cas d’urgence pour des coupures d’eau, d’électricité, pannes diverses.

Pour les travaux de voiries (réfections des routes, filets d’eau, aménagements, curages et clayonnages des fossés …), certains seront à l’arrêt le 8 au soir et redémarreront après Pâques. D’autres au contraire, situés sur certains axes fort fréquentés comme la rue Croix de Pierre à Froidmont profiteront des vacances scolaires et d’une circulation moins dense pour avancer dans le travail.

Toutefois, dans le cadre des travaux de la Halle aux Draps, le chantier sera quant à lui à l’arrêt la première semaine des congés, soit du 4 au 8 avril.