Ces derniers sont de véritables alternatives aux produits onéreux et potentiellement nocifs alors qu'en une minute chrono, il est possible de réaliser son propre nettoyant multi-usage avec du savon écologique, du bicarbonate de soude et un peu d'eau !

Le début d'une nouvelle année est régulièrement synonyme de bonnes résolutions. Pourquoi, dès lors, ne pas se lancer dans l'aventure de la réduction des déchets ? Pour aider les personnes tentées par cette idée, l'intercommunale Ipalle propose un kit zéro déchet composé de fiches et de vidéos de recettes simples et économiques.En effet, sur le site internet d'Ipalle , on retrouve une vingtaine de recettes et de bricolages présentés sous forme de fiches ou de tutos vidéos ludiques, organisés par thématique. Le tout accompagné d'astruces permettant d'avancer à son rythme dans la démarche du zéro déchet.En parallèle à ces conseils pratiques, l'intercommunale organise un concours via sa page Facebook, Ipalle - Vers un territoire Zéro Déchet. Il suffit d'y partager sa bonne résolution zéro déchet et de taguer un ami avec qui franchir ce cap afin de tenter de remporter un kit pratique zéro déchet ou un kit d'entretien pour fabriquer ses produits au naturel.