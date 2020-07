Les bons conseils d’Ipalle Cet été, chaque samedi, Nathalie Remy d’Ipalle et La DH vous donneront quelques conseils pour réduire vos déchets.

Cet été, La Dernière Heure - Les Sports , édition Wallonie picarde en partenariat avec l’intercommunale Ipalle vous proposent chaque semaine des conseils pour préserver l’environnement au quotidien. En ce début de vacances, nous abordons le jardinage.

Tontes de pelouse, tailles de haies, branchages, feuilles mortes… Chaque année, 25 000 tonnes de végétaux sont en effet acheminés par les particuliers dans les 22 recyparcs de Wallonie picarde.

Ces flux, bien que biodégradables, génèrent des coûts environnementaux et financiers non négligeables, liés notamment à leur collecte, leur évacuation et leur traitement.

En les évitant dès la conception du jardin et en les compostant à domicile, il est alors possible de diminuer significativement les tonnages des déchets végétaux. Parce que dans la nature, la notion de déchet n’existe pas. Tout ce qu’elle produit a une utilité.

Dès lors on peut se poser la question : Et si, cette année, on pensait son jardin autrement ?

Voici quelques conseils pour réduire les tontes de pelouse. Limitez la tonte à certains endroits, vous adapterez l’entretien en fonction de l’usage. Il n’est pas indispensable d’avoir une pelouse digne d’un green de golf dans des espaces où vous ne mettez pratiquement pas les pieds.

En prime, vous offrirez ainsi une zone refuge à une foule d’espèces sauvages.

Relever la hauteur de coupe la tondeuse est aussi un geste simple mais qui présente de multiples avantages. Premièrement, vous réduisez considérablement le volume de tonte à gérer. Ensuite, la pelouse, moins agressée, poussera moins vite, ce qui permettra d’espacer les passages de la tondeuse. Vous éviterez également l’apparition des mousses !

Ipalle préconise également le mulching. C’est un excellent moyen d’entretenir sa pelouse : broyée finement, l’herbe est laissée sur place et sert de nourriture pour le sol. Si vous n’avez pas encore de pelouse mais que c’est dans vos projets, choisissez-en une à pousse lente. Comme son nom l’indique, l’herbe slow grow connaîtra une croissance plus lente et devra donc être tondue moins souvent.

Pour espacer les tailles de haies, optez pour des espèces non invasives et à croissance lente. © DR

Des aménagements malins

Vous pouvez transformer une partie de votre pelouse en pré fleuri. Vous réduirez ainsi la surface de tonte et apporterez de la couleur et de la vie à votre jardin ! Pour ces prairies, préférez les plantes mellifères, un régal pour la biodiversité.

Pensez à aménager une mare naturelle. Cela ne nécessite pas forcément d’aménagements lourds, des pompes et des traitements, et réduit l’espace à entretenir. Et cela favorise aussi la diversité de la faune sauvage.

Le compostage permet de gérer à domicile et gratuitement les tontes de pelouse, les tailles de haies réduites en petits morceaux, les feuilles mortes et même les célèbres herbes non désirées : en les trempant 48 heures dans un bain d’eau, les graines seront détruites, aucun risque, donc, de voir ces indésirables repousser dans votre jardin.

Et en compostant, vous transformez vos déchets végétaux en nourriture pour le jardin, qui vous le rendra bien. Notez qu’Ipalle organise régulièrement des formations au compostage.

