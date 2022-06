On sait depuis mercredi soir que Jean-Luc Crucke renonce à briguer un mandat de juge à la Cour constitutionnelle.

Marghem dit non aussi

Avant d’aller plus loin, on notera que d’aucuns ont imaginé que Marie-Christine Marghem puisse en quelque sorte suppléer Jean-Luc Crucke et se porter candidate à la Cour constitutionnelle. "Absolument pas", tranche la députée tournaisienne, par ailleurs présidente du MCC, une composante du MR.

Il n’est pas exclu qu’au moment où vous lirez ces lignes, une autre personnalité du Mouvement réformateur se soit décidée à y aller (avec l’accord des instances, comme on dit dans ces cas-là). Candidature à déposer et faire valider avant le 18 juin. Mais clairement ce ne sera pas Mme Marghem qui dit tenir à assumer ses mandats jusqu’à leur terme.