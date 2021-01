L'intérêt de la culture



En ce qui concerne l'état d'esprit de la population face à la suspension de l'univers culturel, Jean-Paul Vanesse reste sceptique. " Personnellement, je ne pense pas que les gens soient conscients de l'utilité de la culture. Oui, il y a un manque de la population mais, il y a tellement d'autres choses qui se passent. La culture n'est pas dans la priorité des gens."



Pour Jean-Paul, la culture s'en sortira et pourra encore à l'avenir faire rêver la population. " Je pense que la culture va redémarrer très vite. Son accès permettra de la rebooster". Aujourd'hui, le régisseur du Centre Culturel du Pays des Collines espère un coup de pouce du gouvernement afin que ce métier soit plus pris en compte. " J'attends que les membres du gouvernement pensent à notre secteur. Et, qu'ils fassent en sorte qu'on puisse continuer un peu".



Les métiers de l'ombre ne sont pas toujours valorisés comme ils devraient l'être. Alors que sans eux, les spectacles, les concerts et les autres représentations ne pourraient pas avoir lieu. Il est donc essentiel, aujourd'hui, de les faire briller sur le devant de la scène et de voir à quel point ces passionnés souffrent au quotidien durant cette période de pandémie.