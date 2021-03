João et Paula forment un couple de voyageurs portugais. Ils alimentent une page Facebook (Diáro Das Viagens) qui leur sert de carnet de voyage ainsi qu'un compte Instagram (diariodasviagens) et un blog . Via ces différents supports, les milliers de personnes qui les suivent, plus de 12 000 personnes suivent leurs périples via leur page Facebook, peuvent admirer les lieux visités par le couple qui est notamment déjà passé par l'Afrique, Andalousie, Kenya, Pérou, Tunisie, etc.Le mois dernier, João et Paula ont posé leurs valises en Belgique, pays qu'ils considèrent. Après avoir visité plusieurs villes du pays, comme Malines, Gand, Bruges ou Bruxelles, le couple a pu se promener dans les rues de la cité des Cinq Clochers.En faisant part de leur voyage tournaisien sur leur blog, João et Paula ont tenu à faire passer un message aux personnes qui les suivent.Dans les lieux tournaisiens incontournables à visiter, le couple conseille évidemment la Cathédrale Notre-Dame, la Grand'Place, le Beffroi, le Musée d'Histoire Naturelle, le Musée des Beaux-Arts mais aussi l'Église Saint-Jacques, Le Musée d'Archéologie ou encore l'église Saint-Quentin. Ils n'ont pas eu le temps de visiter le Pont des Trous, le Musée d'Histoire Militaire, la Maison Tournaisienne et le Musée de la Tapisserie mais conseillent fortement aux touristes d'y faire un tour !Leur visite n'est en tout cas pas passée inaperçue. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois les a en effet invité à venir le rencontrer à l'Hôtel de Ville lors de leur prochain passage à Tournai. À noter enfin que, depuis leur passage et leur compte rendu sur leur blog, de nombreuses personnes souhaitent visiter Tournai !