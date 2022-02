Le premier échevin de la commune pecquoise est sur le départ. Jonathan Ghilbert, promu à un nouveau poste au sein de la centrale générale de la FGTB depuis ce début d’année, a dû prendre une décision difficile: démissionner de son mandat d’échevin. "Même si cette fonction m’anime toujours beaucoup et que je la quitterai avec regret, il m’aurait été de plus en plus compliqué d’assumer pleinement les responsabilités de mes deux activités", explique le premier échevin.