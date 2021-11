Comme chaque année, la Province de Hainaut, son département espaces verts de HGP, l’IPES Tournai et la Ville de Tournai unissent leurs forces pour organiser la distribution d’arbres aux citoyens tournaisiens. Et quoi de mieux que l’écrin de l’école provinciale d’horticulture IPES Tournai pour accueillir l'événement.

Cette année, c’est l’Aulne qui est mis à l’honneur par la Région wallonne. Cet arbre qui se plait dans les zones humides favorise la stabilisation des berges. La journée de l’arbre se déroulera le samedi 20 novembre 2021 de 9h à 12h à l’IPES Tournai, Boulevard Léopold 92b.

Outre la distribution, le programme de la matinée est bien rempli : distribution de plants de haies et de petits fruitiers, conseils de plantation par les équipes du Département des Espaces Verts de la Province et les élèves de 6ème TQ horticulture de l’IPES Tournai, démonstration de greffes et plantations par le pépiniériste M. Larsy, animation «compostage » proposée par Ipalle, stands de vente de soupe et de montages floraux réalisés par les élèves de l’IPES, exposition sur les arbres. Chaque citoyen pourra repartir avec un plant de l’essence indigène de son choix.

La réservation des plants n'est pas indispensable. La distribution se fera dans le respect des normes sanitaires en vigueur.