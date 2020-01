Tournai-Ath-Mouscron Retenu malgré lui à l'hôpital aux Philippines: Julien va pouvoir sortir ! M. Del.

C'est son frère, Grégory, qui a annoncé la bonne nouvelle sur Facebook.

Ce mardi, nous vous relations l'horrible aventure de Julien, un Tournaisien de 36 ans parti vivre aux Philippines. Après une grosse opération chirurgicale, de la neurochirurgie, Julien s'est vu interdire sa sortie de l'hôpital tant qu'il ne réglait pas la facture de plus de 6 000 €. Sans ce paiement, il était comme maintenu en détention au sein de cet hôpital. Une facture qui gonflait évidemment chaque jour suite aux différents frais, tels que celui de la chambre.



En Belgique, son frère Grégory Dinoir avait alors lancé un appel aux dons via le réseau social Facebook afin de récolter la somme nécessaire.



Ce mercredi, toujours sur ce réseau social, Grégory a annoncé une bonne nouvelle: son frère va pouvoir sortir de l'hôpital ! "Suite à l'effet médiatique, l'hôpital a accepté une négociation. Il sera bientôt libéré ! En échange, il a dû signer un contrat s'engageant à payer la facture dans le mois sous peine de se retrouver en prison."



Autre bonne nouvelle, la facture va pouvoir être payée. "Nous avons récolté plus de 2 500 € grâce à la cagnotte. Une amie s'est engagée à avancer le rester de l'argent afin de pouvoir s'acquitter de cette facture qui s'élève à plus de 7 000 €." Une annonce qui va pouvoir soulager toute une famille, tant en Belgique qu'aux Philippines. En effet, les beaux-parents de Julien, qui sont Philippins, avaient mis leur maison en gage pour l'aider.