Kain: la circulation et le stationnement impactés par le carnaval M. Del.

Ce samedi, les rues du village de Kain vont être animées !



Le traditionnel carnaval de Kain se tiendra durant l'après-midi de ce samedi 22 février. Suite à cet événement folklorique et familial, la circulation et le stationnement seront impactés.



Ainsi, de 13h à 17h, il sera interdit de stationner de chaque côté de la rue Edmond Courault, dans la portion comprise entre la rue du Chemin de Fer et la place du Renard, à la rue Montgomery, de part et d'autre, dans sa portion comprise entre l'avenue d'Audenarde et la rue du Clos du Château Pelé, le long de la rue Albert, dans la portion comprise entre la place de la Chapelle et la rue des Écoles, à la rue Abbé Dropsy, excepté le parking, et sur l'entièreté de la place de Kain-la-Tombe ainsi que la rue Pierre, portion comprise entre les rues Albert et Notre-Dame de la Tombe.



La circulation des véhicules sera quant à elle interdite, entre 13h et 17h, à la rue du Saulchoir, dans la portion comprise entre la place de la Chapelle et la rue Abbé Dropsy, et la rue du Stade Communale, y compris la portion reliant la piscine à la rue concernée.



La manifestation sera évidemment encadrée par la police locale.