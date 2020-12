Kain: la piscine communale rouverte dès le 14 décembre Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La piscine de l'Orient restera pour sa part fermée jusqu'à la fin de l'année. © DR

Bonne nouvelle pour les amateurs de la nage ! En effet, la piscine communale de Kain devrait pouvoir accueillir le public à partir du lundi 14 décembre prochain, sous réserve des analyses en cours.



Le bassin sera ainsi accessible du lundi au vendredi de 7h à 19h ainsi que le week-end de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, fermeture avancée à 17h le dimanche.



"L'accès à la piscine se fait toujours sur réservation, rappelle l'administration communale. La plateforme communale de réservation sera disponible dès la semaine prochaine via www.tournai.be/piscines."



La piscine de l'Orient ne sera par contre pas tout de suite accessible. "Elle rester en effet fermée pour sa maintenance annuelle et pourra accueillir le public dès le 9 janvier", nous apprend-on.