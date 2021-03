"Je recrée ou j'invente des personnages par pur plaisir. J'ai d'ailleurs lancé une page Instagram afin de faire découvrir cet univers à un grand nombre de personnes. Le cosplay n'est pas assez répandu en Belgique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent", déclare Charline.

Lors de ses réalisations, la jeune femme doit faire preuve de beaucoup de patience afin que cela colle parfaitement au personnage initial. Mais pour cette passionnée, le temps ne semble qu'être un détail.

"Quand j'incarne un personnage, je suis une autre personne. Je suis satisfaite de mon travail et cela me redonne confiance en moi. Il faut énormément de patience et être créatif. Au niveau du temps que je mets, cela peut varier. Parfois, je peux mettre une heure comme trois heures afin que tous les accessoires et le maquillage soient terminés. Une fois qu'on incarne un personnage, cela peut complètement nous changer, on peut faire plein de choses. Le cosplay est une passion qui coûte généralement chère, le maquillage et les costumes sont souvent très coûteux", ajoute la passionnée.

Une imagination débordante

Avoir de l'imagination, n'est pas un problème pour Charline. Cette dernière la puise dans différents univers cinématographiques qu'elle apprécie.

"En général, je m'inspire des films ou des séries que je regarde. J'incarne des personnages qui me touchent et qui me plaisent", conclut Charline Pinon.