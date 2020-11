© DR

Voilà maintenant plusieurs années que la Ville de Tournai met un point d'honneur à restaurer et à mettre en lumière son petit patrimoine populaire. Preuve en est encore dernièrement avec le monument aux morts situé au niveau de la place de Kain qui a été restauré et mis en valeurs par les services communaux., détaille Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de la cité des Cinq Clochers qui a le petit patrimoine dans ses attributions.C'est l'entreprise Pyrannis qui a procédé à ces travaux. Le bronze a également été nettoyé, une cire a ensuite été appliquée pour protéger la sculpture.La végétation haute a été supprimée pour laisser place à des arbustes florifères et mellifères. De même, l'avant du monument a fait l'objet d'une intervention. Les pierres ont ainsi été remplacées par du gravier blanc et deux vasques fleuries d’annuelles ou bisannuelles.L'entrée de l'église n'a pas non plus été négligée ainsi que son pourtour. Près de 800 plantes ont été plantées !