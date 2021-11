Le 3 novembre, deux cas de Covid ont été détectés au sein de la maison de repos et de soins (MR/MRS) « À l’Ombre du Temps ». Conformément au protocole applicable aux maisons de repos et de soins en Wallonie et après concertation avec l’AViQ, les visites des proches de résidents et des prestataires externes (coiffeur, pédicure non médicale) sont suspendues.

Toujours en fonction du protocole, la situation implique la réalisation d’un testing général de tous les résidents et du personnel dans un délai de moins de 72 heures après contact à risque. Dans ce contexte, l’AViQ fera parvenir 220 tests PCR à la MR/MRS « À l’Ombre du Temps », ce qui permettra de réaliser l’ensemble des tests dès ce 5 novembre.

En outre, la procédure de l’AViQ prévoit de monitorer la situation en procédant à un nouveau testing général à 7 jours, soit le vendredi 12 novembre. À ce stade, la mise en quarantaine de l’établissement est fixée pour un délai de 14 jours, soit jusqu’au mardi 16 novembre prochain. Cette échéance pourrait être reconsidérée en fonction du résultat du testing au jour 7.

Toutefois, le délai de quarantaine pourrait être revu si un nouveau cas devait être identifié par le testing général ou par un testing isolé. Dès lors, le délai de 14 jours redémarrerait à partir de la date de réalisation du dernier test positif.

Dans un souci d’humanité, en accord avec les soignants de l’institution, une autorisation exceptionnelle de visite pourrait être accordée moyennant le respect des gestes barrières et le port des équipements de protection individuelle pour les proches d’un résident en fin de vie ou présentant un syndrome de glissement.