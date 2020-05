Depuis le 23 mars, la Wallonie Picarde était épargnée par le passage régulier des avions atterrissant ou décollant de l’aéroport voisin de Lille (F).

Cet aéroport est fermé aux opérations commerciales depuis le 23 . Il a été maintenu ouvert en mode minimal pour plusieurs opérations sanitaires (acheminement de masques, transfert de matériel…) justifiant là son rôle d’infrastructure au service du territoire français.

Mais la reprise se prépare doucement. "Sans date clairement déterminée à ce jour pour la reprise de nos activités commerciales, nous mettrons à profit le mois de mai et ses conditions climatiques habituellement clémentes pour réaliser différents travaux de maintenance à la piste et à ses abords afin de disposer d’un outil en parfait état de fonctionnement au moment de la reprise", avance Edouard Aulanier, le chargé de communication de l’aéroport.

"En ce qui concerne les relations avec les compagnies aériennes, elles sont régulières et constructives afin d’analyser les destinations et les fréquences qu’il conviendra de relancer progressivement afin d’une part, de répondre aux attentes de nos clients-passagers et d’autre part d’opérer les vols qui pourront être proposés dans le cadre des mesures de déconfinement définies dans chaque pays d’Europe. Un sondage effectué sur la page Facebook de l’aéroport témoigne que 76% de nos followers sont impatients de reprendre l’avion dès que ce sera possible . Conformément aux instructions gouvernementales relatives aux transports en commun, le port du masque sera obligatoire dans l’aérogare et les équipements d’embarquement (bus de piste et passerelles) dès la réouverture de l’aéroport de Lille au trafic commercial".