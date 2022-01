Une bonne nouvelle pour commnencer cette nouvelle année au CPAS qui propose désormais la distribution de colis alimentaire. Dans la « petite remise alimentaire », récemment aménagée à côté de la maison du CPAS d'Ellezelles. "Nous récoltons chaque jour des produits invendus du Colruyt et chaque mercredi, nous nous approvisionnons auprès de la Banque Alimentaire du Hainaut Occidental à Tournai".

En un mois, ce n’est pas moins d’une tonne et demie de denrées qui ont été distribuées, avec notamment toutes sortes de viande, du poisson, des produits vegan, de la charcuterie, du fromage, des légumes frais et d’autres surgelés, des fruits, des produits surgelés à base de pommes de terre, des produits laitiers, des quiches, des pizzas, des crêpes, des céréales, des produits d’hygiène, des produits d’entretien, des livres pour enfants, du lait, des jus, des sodas pétillants pour enfants, etc.

De plus, ceci a permis d’engager une personne supplémentaire sous statut Article 60 pour la logistique et le service auprès des ménages.

A ce jour, la crise COVID-19 et ses vagues successives ont un impact très important sur le fonctionnement de l’aide alimentaire. Grâce à ce nouveau service, le C.P.A.S continue de prendre soin des personnes en difficulté.