Durant cette journée, le bourgmestre de Tournai et l'ambassadrice ont fortement discuté à propos de sujets divers dont notamment, les soins de santé ou l'économie. Andreea Pastarnac a aussi eu l'occasion de s'entretenir avec les responsables de l'Eurométropole et l'intercommunale IDETA.

"C'est la première fois que je viens à Tournai et je suis très intéressée de développer des projets avec cette ville. Notre intérêt est la recherche, l'innovation. Nous avons beaucoup discuté de la santé publique afin d'échanger nos expériences. Avec le bourgmestre de Tournai, nous avons aussi abordé la science de la vie et l'agriculture. Notre pays espère avoir un partenaire et une bonne coopération avec la Ville de Tournai", déclare l'ambassadrice de Roumanie.

Lors de sa visite, Andreea Pastarnac a découvert le Musée des Beaux-Arts, le Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles où Carmen Groza, une artiste Belgo-roumaine exposait ses œuvres. Dans l'après-midi, l'ambassadrice a pu s'émerveiller devant le Beffroi et la Cathédrale Notre-Dame.

"Je suis très impressionnée par l'architecture de la ville et je suis ravie de constater que des artistes de notre pays exposent à Tournai. Cela serait un grand plaisir pour voir de revenir avec d'autres ambassadrices", conclut Andreea Pastarnac.