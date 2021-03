L'ambiance du Carnaval va régner au sein de la cité des Cinq Clochers ! Tournai-Ath-Mouscron Mickael Delfosse Diverses actions vont être organisées pour que l'événement, annulé pour une deuxième année de suite, puisse être vécu autrement. © BOUCAU

Qui a dit que l'ambiance du Carnaval ne régnerait pas au sein de la cité des Cinq Clochers en 2021 ? Si, effectivement, l'événement ne pourra pas se tenir de manière physique pour une deuxième année consécutive suite à la crise sanitaire qui perdure, l'Office du Tourisme et l'asbl Carnaval de Tournai ont décidé de faire vivre cette fête si familiale et conviviale autrement.



"Grâce aux actions de communication mises en place, c'est une véritable vitrine colorée et virtuelle qui prendra place durant la période carnavalesque", assure l'échevine du Tourisme de Tournai, Sylvie Liétar (PS).



Concrètement, diverses actions vont être organisées. Et cela commence d'ailleurs dès ce vendredi 5 mars avec un concours photo organisé par l'Office du Tourisme via sa page Facebook Visit Tournai.



"Tous les inconditionnels du carnaval pourront y participer." Pour ce faire, il suffira d'envoyer sa plus belle photo souvenir du Carnaval de Tournai. "Une déferlante de photos plus colorées les unes que les autres prendra alors place sur les réseaux sociaux pour mettre du baume au cœur auprès de tous les Tournaisiens et des nombreux visiteurs qui viennent parfois de loin pour vivre cet événement folklorique à la sauce locale."



Dix photos seront présélectionnées pour la catégorie Enfants, jusqu'à 12 ans, ainsi que dix autres pour la catégorie Adultes. Deux journées seront ensuite consacrées aux votes du public, à savoir les vendredi et samedi 12 et 13 mars prochains. Les grands gagnants de chaque catégorie remporteront chacun un pack famille pour découvrir, ou redécouvrir, le parc accrobranche Écopark-Adventures, situé sur le site de l'Orient. "L'endroit idéal pour passer une journée en bulle familiale."



De plus, depuis quelques jours, les passants auront pu remarquer que les vitrines de l'Office du Tourisme ont revêtu leurs plus beaux costumes de confréries. "Grâce aux petites mains en or des responsables de l'asbl Carnaval de Tournai, c'est tout un décorum pétillant qui y a pris place, pour le plus grand bonheur des passants et visiteurs de l'Office du Tourisme", souligne l'échevine.



Cette dernière ajoute que d'autres scènes de couleurs rappelant le Carnaval de Tournai ont également été installées dans différentes vitrines commerçantes ou encore au pied du Beffroi, dans les locaux de la Maison des Associations et de l'Événementiel. "Les statues présentes dans le cœur de ville ont également été prises à partie." Le public est ainsi invité à publier ses plus belles photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #mycarnavaltournai et l'Office du Tourisme les repartagera sur sa page Facebook ainsi que son compte Instagram.



Enfin, qui dit carnaval dit lancé de pichous depuis le sommet du Beffroi au sein de la cité des Cinq Clochers. "Cette gourmandise tournaisienne, qui rappelle le goût des cougnolles de Noël, fait partie incontestable du folklore culinaire et du week-end carnavalesque à Tournai", confirme Sylvie Liétar. Dès lors, grâce à la collaboration de la boulangerie-pâtisserie Herbaut située dans le piétonnier, l’Office du Tourisme dévoilera une capsule vidéo mettant en scène la fameuse recette du pichou.



"L’occasion de rappeler également que de nombreuses boulangeries fabriqueront tout spécialement pour l’occasion, et encore plus pour marquer le coup en 2021, des pichous durant une période très limitée." La liste des boulangeries participantes sera indiquée sur le site Internet de l’Office du Tourisme.