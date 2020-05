Le début des travaux d’aménagement de la place a été retardé à cause de la pandémie. Mais on commence ce lundi !

Le travail des impétrants débutera ce lundi par des sondages dans les rues de Néchin, Formanoir, Tournai, Roubaix et du Sergent Lefebvre. Ces fouilles dureront environ cinq jours. Elles sont nécessaires à la préparation de l’important chantier de pose de câbles, gaines et conduites qui sera entrepris par les différents opérateurs. La Ville profitera aussi de l’occasion pour placer son réseau d’alimentation d’éclairage public en souterrain. Toutes ces interventions devraient s’étaler sur plusieurs mois avant le début des travaux de rénovation de la voirie et de l’égouttage de la place.

"Le planning précis des opérations n'est pas encore établi pour l'instant. Il sera arrêté au terme des sondages et vous sera communiqué prochainement", précise l'échevine des Travaux Laurence Barbaix.

Toutes les informations y relatives seront également disponibles sur le site www.tournai.be/Info travaux