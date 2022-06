Un montant de 140 000 € a été débloqué (sur le budget extraordinaire) par le conseil communal pour financer une mission d’étude par un auteur de projet à désigner. Il s’agit de préparer le chantier de réfection de la toiture classée (au-dessus de l’atelier dessin) et des façades classées de l’ancienne chapelle du couvent des Sœurs noires, et de réfection de la toiture attenante couvrant l’aile centrale de l’école des Arts (cage d’escalier et atelier tapisserie) ainsi que le compartimentage de la cage d’escalier pour une mise en conformité incendie.