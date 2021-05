Alors que fin décembre dernier, une nouvelle mise en lumière et un concert de Blanche marquaient les 20 ans de classement de la Cathédrale de Tournai à l’Unesco, le célèbre édifice de la cité des Cinq Clochers s'apprête à vivre un nouvel anniversaire. En effet, on fête en 2021 les 850 ans de sa dédicace à Notre-Dame !



Si plusieurs événements prévus en début d’année ont dû être annulés ou reportés en raison de la pandémie, la province de Hainaut, la Ville de Tournai, l’Évêché et de nombreuses associations n’ont cependant pas baissé les bras ! Le programme proposé dans les prochains mois sera riche et varié !



Et cela commence dès ce dimanche 9 mai dès 15h ! En effet, le 100e Évêque de Tournai, Monseigneur Guy Harpigny, célébrera dans la Cathédrale l’office de commémoration des 850 ans de la dédicace. Celui-ci sera suivi d’un événement exceptionnel, à savoir la ré-inhumation de deux évêques, Baudouin (1044/1045-1068) et Radbod II (1068-1098), dont les tombes avaient été mises au jour lors de fouilles en 2007. Au vu des normes sanitaires actuelles, la cathédrale sera fermée au public. Néanmoins, ces deux événements seront retransmis en direct sur plusieurs télévisions locales wallonnes.



Mardi prochain, le 11 mai à 20h, NoTélé diffusera le dernier volet, inédit, de la trilogie des émissions consacrées à la restauration de la cathédrale. Le lendemain, toujours sur NoTélé, l’émission Le mercredi, c’est classe !, réalisée en collaboration avec l’enseignement communal tournaisien et à destination des 9-12 ans, sera consacrée à la Cathédrale de Tournai.



Vers la mi-mai sortira la brochure intitulée Incroyable Notre-Dame, la cathédrale de Tournai fête ses 850 ans. Éditée par l’ASBL Pasquier Grenier, avec le soutien de la famille Langerock-Casterman, elle revient sur son histoire et les efforts constants menés par son clergé et les autorités civiles pour la faire vivre et l’embellir. Notamment illustrée avec des photos inédites de Benoît Dochy, cette édition de 36 pages sera disponible au prix de 15€ dans divers points de vente tournaisiens ou sur commande via info@pasquiergrenier.be. Il ne faudra cependant pas traîner, le tirage étant limité !



D'autres activités spécialement conçues pour cet anniversaire s'enchaîneront jusqu'à la fin de l'année avec des visites Unesco Cathédrale, des visites contées, des visites spéciales familles, deux expositions de prestige à partir de septembre, au TAMAT et au musée des Beaux-Arts, révélant notamment des trésors textiles appartenant à la cathédrale, d’autres expositions présentant des photos et dessins de la cathédrale observée sous des angles et par des regards particuliers, des conférences, etc.

Les détails de ce programme chargé sont à retrouver sur www.cathedrale20-21.be.