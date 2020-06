A la suite des conséquences de la pandémie et de l’incertitude de la situation quant à l’évolution de celle-ci, les autorités compétentes de la Ville, les services de police et le conseil d’administration de l’ASBL Carnaval de Tournai ont pris la décision d’annuler le Carnaval de Tournai prévu les 18 et 19 septembre.

Un formulaire sera mis en ligne sur le site internet : www.carnavaldetournai.be à partir de ce vendredi 19 juin jusqu’au 31 juillet. Un remboursement total des réservations pour les soirées et les cotisations est prévu. Les remboursements se feront toutes les deux semaines à compter du 1er juillet. Pour ceux qui le désirent, il sera également possible de laisser une partie de la somme en soutien à l’ASBL.