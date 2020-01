L’ASBL Félin pour l’autre, lancée en 2017, poursuit son travail d’encadrement des chats. Catherine Dussart, présidente, nous fait faire le tour du propriétaire, chaussée de Lille à Orcq.

"Récemment, nous avons eu un contrôle du bien-être animal, dit-elle. Nous essayons de faire le maximum. Nous avons aménagé deux enclos, créé une infirmerie et investi dans des cages. Mais il en faudrait des plus grandes encore, visiblement. Et aussi carreler à certains endroits et isoler."

Catherine l’assure : l’association n’a rien à cacher. Les comptes sont publiés régulièrement. Félin pour l’autre v oudrait augmenter sa capacité d’accueil et passer de 25 à 40 c hats si possible. Entre l’entretien, la collecte de nourriture ou de matériel ainsi que le trappage dans le but de stériliser les chats errants, des bras sont bien nécessaires.

"Nous sommes une centaine de bénévoles au total. Chacun s’investit en fonction de ses possibilités. Nous prenons aussi en charge les chats errants pour aller chez le vétérinaire. La stérilisation engendre un coût annuel conséquent. La ville de Tournai a débloqué un budget stérilisation et nous participons activement à cette campagne. Nous remettons ensuite les chats là où on les a attrapés. Mais nous aurions besoin d’un terrain sécurisé supplémentaire pour pouvoir déposer ces chats."

Chez Félin pour l’autre, pas question d’euthanasie. Il n’est pas rare de voir débarquer des chats sourds, aveugles ou handicapés d’un membre. D’autres arrivent intacts. Personne n’est laissé sur le côté. L’ASBL propose toujours des chats à l’adoption, mais pas dans n’importe quelles conditions.

"Nous organisons des prévisites. 49 % des adoptions concernent des gens du Tournaisis. Les autres viennent de plus loin."

Les adultes aussi sont à adopter !

Félin pour l’autre prend en charge entre 500 et 700 chats chaque année. Mais pourquoi un chat arrive-t-il au sein de l’ASBL ? Les raisons sont multiples : allergie, divorce, décès du propriétaire, déménagement, travail…

"Les chatons ont la cote. Et une fois que leur animal grandit, les gens s’y intéressent moins. Or, nos chats adultes ont aussi droit à une famille."

Catherine et son équipe entendent aussi sensibiliser la jeunesse. "Le mercredi, nous proposons des visites aux écoles et nous sensibilisons les enfants à la nécessité de stériliser."

Un contrôle de vérification aura lieu fin mars. À cette date, tout ce qui a été demandé ne sera pas encore terminé, mais l’ASBL veut montrer sa bonne volonté. "Nous lançons un appel aux sponsors, aux dons, assure Catherine . Pour rappel, ils sont déductibles fiscalement à partir de 40 €. Nous organisons aussi une vente de lasagnes, à commander jusqu’au 15 février. Six euros pour 500 grammes et onze euros le kilo."

La chatterie se visite le samedi de 13 h 30 à 15 h 30 et le dimanche de 10 h à 12 h. Infos au 0471/12 45 97, felinpourlautreasbl@gmail.com ou sur la page Facebook.