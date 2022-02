Christophe Desablens (et Ph.Dup.)

Connaissez-vous l’itinéraire cyclable EuroVelo 5? Cette voie cyclable entre en Belgique du côté de Lille-Roubaix et quitte notre pays à Martelange. Elle fait partie d’un programme d’aménagement de voies cyclables à l’échelle européenne qui, sur 3 200 km, relie Canterbury (Angleterre) à Brindisi (Italie).

Plusieurs communes de Wallonie picarde sont traversées par cet EuroVélo5 financé par le programme européen Eurocyclo: Estaimpuis, Celles, Mont de l’Enclus, Ellezelles, Flobecq et Lessines. Il y a quelques jours, c’est tout juste à la frontière avec la commune de Mont de l'Enclus qu’une nouvelle portion de deux kilomètres et demi de l’autoroute cyclable flamande F421 (Grammont-Avelgem) a été inaugurée entre le boulevard des Anglais à Renaix et Mont de l’Enclus.