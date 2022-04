Il était environ 8 h 30, ce jeudi matin, quand Benjamin Brotcorne s’est présenté devant la grille qui barre l’accès vers le parking souterrain de la résidence La Bonneterie, à la rue as Pois, où est installé son bureau d’avocat.

"Je cherchais mes clés dans ma poche, nous a-t-il confié, quand un individu est arrivé par-derrière et m’a aussitôt frappé au visage. Je serais incapable d’en faire un portrait-robot, tout a été très vite. L’homme, qui devait mesurer environ 1,75 m, était noir de peau, n’avait pas le visage caché mais portait une capuche ; il était vêtu de noir et était ganté de cuir, noir également. Il était très costaud et a frappé méthodiquement, comme un boxeur, sans me dire ou me demander quoi que ce soit. J’ai eu un réflexe de survie, je l’ai repoussé et me suis enfui vers le jardin intérieur du complexe. Là, il m’a fait chuter sur le sol et a continué à me frapper. Sans doute s’est-il rendu compte qu’il pouvait être vu, et même filmé, depuis les balcons qui surplombent le jardin car il m’a soudainement dit : "donne-moi ta montre". Je lui ai donné - elle n’a pas une grande valeur - et il s’est cassé aussitôt. Il ne m’a rien demandé d’autre et je suis convaincu que ce n’est pas le vol qui a motivé son geste…"