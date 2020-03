Si Charles Dubois salue les mesures radicales prises, ce disquaire indépendant s’étonne qu’à ce stade, aucune restriction sanitaire ne soit émise sur le commerce en ligne. "Des millions de colis continuent à circuler allègrement partout en Europe et dans le monde via les services postaux et les sociétés privées de distribution."

Pour lui, ce trafic de marchandises à l’intérieur et en dehors de nos frontières est tout aussi dangereux dans la mesure où, selon certains experts, ce satané virus peut rester actif et donc pathogène durant plusieurs jours sur des paquets manipulés aux quatre coins du monde.

"J’en discutais justement avec un chauffeur de chez DHL qui venait me livrer des articles pour le magasin. Je lui ai demandé s’il n’avait pas peur de manipuler sans gants autant de colis sur une journée ."

Il rappelle que l’e-commerce, dont les géants sont Amazon, Zalando ou Alibaba, représente plus de 60 % des ventes dans le monde !

Pour ce qui est de sa petite activité, notre disquaire s’attend évidemment à subir une baisse de son chiffre d’affaires, d’autant que depuis son déménagement de la cité des Géants, sa boutique est ouverte le dimanche matin.

"Tous les secteurs seront impactés, mais on peut aussi relativiser en se disant que cette période de l’année est relativement creuse sur le plan commercial et qu’il vaut mieux que ça arrive maintenant plutôt que durant le printemps et l’été, surtout pour l’Horeca."

Bruno Deheneffe