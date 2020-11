La navigation de nouveau possible entre les écluses de Kain et d'Hérinnes Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La circulation des bateaux avait dû être stoppée entre les écluses de Kain et d'Hérinnes suite à une pollution de l'Escaut. © DELFOSSE

Ce dimanche matin, on apprenait malheureusement que l'Escaut avait une nouvelle fois été victime de pollution. En effet, de l'hydrocarbure y avait été déversé.



Suite à cela, la navigation y était à l'arrêt entre les écluses de Kain et d'Hérinnes. L'écluse d'Hérinnes, plus protégée de la pollution, est en cours de réouverture. Quant à celle de Kain, un nouveau barrage y est actuellement posé. Sa réouverture est normalement prévue d'ici 16h.



"Actuellement, une quarantaine de bateaux sont actuellement bloqués en amont et en aval du bief impacté", détaille François Franquinet, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.



Afin de réduire l'impact pour les bateliers, le SPW va étendre les heures d'ouvertures des écluses d'Hérinnes et de Kain. "Leur franchissement sera donc possible jusqu'à minuit ce jour. Cet horaire étendu sera prolongé pour la journée du 25 novembre avec une ouverture dès 5h00 et une fermeture à minuit."