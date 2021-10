La petite école communale maternelle Saint-Lazare, située face à l’église du quartier, le long de la chaussée de Lille, a fermé définitivement ses portes. Les grilles se sont refermées une dernière fois sans faire de bruit. Pourtant, des milliers d’enfants du faubourg de Lille et du Tournaisis y sont passés au cours des dernières décennies.

L’école avait déjà bénéficié de dérogations de la part de la Fédération Wallonie Bruxelles pour continuer à fonctionner: il n’y avait plus suffisamment d’enfants inscrits. Mais cette fois il ne pouvait plus y avoir de sursis. En septembre, l’établissement ne comptait plus que neuf élèves. Il manquait six inscriptions pour s’aligner sur les normes. Un défi impossible à réussir entre début septembre et début octobre. "L’école aurait pu rester ouverte jusqu’à la fin septembre mais nous avons préféré ne pas jouer la carte du jusqu’au-boutisme afin de perturber le moins possible la scolarité des enfants. Les parents ont été prévenus de la décision de la ville lors d’une réunion organisée une dizaine de jours après le début de la rentrée scolaire", explique Jean-François Letulle, l’échevin de l’enseignement.