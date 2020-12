L'édition 2021 du Carnaval de Tournai annulée Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La nouvelle a été officialisée ce lundi par l'asbl Carnaval de Tournai. © BOUCAU

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 rend toujours l'organisation d'événements de masse impossible. Les annulations se multiplient donc de semaines en semaines. Ainsi, à l'instar du Carnaval de Binche dont l'annulation a été actée il y a trois semaines, celui de la cité des Cinq Clochers ne pourra malheureusement pas lui non plus se tenir.



"À la suite des conséquences de la pandémie et de l'incertitude de la situation quant à l'évolution de celle-ci, les autorités compétentes de la Ville de Tournai, en la personne du bourgmestre Paul-Olivier Delannois et le conseil d'administration de l'asbl Carnaval de Tournai ont pris la décision d'annuler le Carnaval de Tournai", explique Juliette Saey, coordinatrice de l'asbl Carnaval de Tournai.



L'édition 2021 du carnaval devait se tenir les 12 et 13 mars prochains. Ainsi, après deux années sans festivités, l'équipe de l'asbl Carnaval de Tournai assure espérer pouvoir remettre en route la machine Carnavalesque pour l'édition 2022 qui s'annoncera plus que jamais attendue !