Ces derniers jours, il aura été possible de constater des travaux d'élagage au niveau du parc du boulevard Watler de Marvis à Tournai., détaille Laurence Barbaix, échevine des Travaux de la Ville de Tournai.Cette dernière explique encore que le saule blanc du parc ne présentait actuellement aucun risque majeur et ne gênait pas non plus d'installation.Ce saule montrait en effet un fort dépérissement en cime avec de nombreux bois morts et des branches cassantes.Sous la direction de Gauthier Fontaine, responsable du service des Espaces verts, les arboristes de la Ville de Tournai ont donc pris le risque de réduire le saule en espérant qu'au printemps, il puisse reprendre un peu de vigueur via la pousse de nouvelles branches., conclut Laurence Barbaix.