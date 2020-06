Le 18 février 2008, la salle du trésor de la cathédrale de Tournai a fait l’objet d’une attaque à main armée. À la suite de cette attaque, la croix byzantine, deux bagues épiscopales et deux autres croix ont été volées, ainsi que huit calices datant du 17e siècle.

La valeur de cette croix est importante, mais surtout hautement symbolique. La députée Ludivine Dedonder (PS) a demandé au ministre de la Justice Koen Geens où en était l’enquête à ce sujet.

“Le procureur général de Mons m’a signalé que l’enquête portant sur le vol évoqué, commis en 2008, est toujours en cours. Les œuvres concernées ont immédiatement été signalées à l’international et le sont toujours actuellement. La récupération de tels objets peut prendre plusieurs années, comme ce fut le cas par exemple du reliquaire-cylindre volé en 1980 en l’église Saint-Pierre de Lessines et seulement retrouvé par la police fédérale en 2009”, a avancé le ministre. Rappelons que quelques jours après ce vol, l’évêché de Tournai avait été contacté par un inconnu pour réclamer de l’argent contre des informations. Pour argumenter ses propos, l’inconnu avait aiguillé son interlocuteur vers un cimetière de Jurbise où trois objets volés, dont un calice, et abîmés y ont effectivement été retrouvés.