La Wallonie picarde a vu la vie en rose tout au long de ce mois d’octobre. De nombreux événements ont en effet vu le jour à l’occasion de la campagne annuelle de mobilisation au dépistage du cancer du sein. Des animations lumineuses aux balades gourmandes en passant par des ateliers de confection et des projets de soutien aux personnes atteintes par le cancer, l’ensemble de la Wallonie picarde a voulu mettre sa pierre à l’édifice.

Tournai

La ville de Tournai a accueilli de nombreuses initiatives en faveur de la lutte contre le cancer du sein. De nombreux bâtiments du patrimoine tournaisien ont été éclairés de lumière rose pour l’occasion. Une marche a également été organisée et a accueilli plus d’une centaine de personnes. Plusieurs ateliers ont également vu le jour dans certains commerces ou asbl de l’entité. On pouvait ainsi retrouver des ateliers de crème de visage ainsi que des confections de sacs à pochon rose. Les habitants étaient également invités à participer à l’opération "mots à maux" visant à adresser des petits messages de soutien aux personnes malades. De nombreuses écoles et associations y ont d’ailleurs participée.

Mouscron

Les actions de soutien aux personnes atteintes par le cancer du sein ont également fleuri un peu partout dans la cité hurlus. La troisième édition de la marche gourmande a notamment vu le jour et a rassemblé la population autour d’événements de soutien. Une marche-jogging a également été organisée à Comines-Warneton. La bibliothèque et le centre Marlier de Mouscron ont également mis leur pierre à l’édifice. Cette dernière a mis en place l’opération 1 000 grues qui consistait à construire 1 000 grues en origami avant la fin de l’événement.

Ath

Les Ladies circle 44 de Ath en collaboration avec la Ville d’Ath et le CPAS de la commune ont organisé un afterwork pour contribuer à leur façon à la lutte contre le cancer du sein. D’autres actions ont été mises en place par certains commerces de l’entité. C’est le cas notamment du Paupsy Concept Store qui a réalisé des T-shirts aux textes marquants dont les bénéfices ont été directement versés à la recherche contre le cancer du sein.

Autres communes

De nombreuses autres communes ont tenu à montrer leur soutien à l’opération octobre rose. Celles de Péruwelz et Leuze faisaient d’ailleurs partie des entités les plus prolifiques en matière d’actions.