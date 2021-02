L'épandage à Tournai, pas une mince affaire ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La Ville de Tournai est la plus grande de Belgique en termes de superficie. Organiser l'épandage lors de période de gel est donc un sérieux travail. © D.R.

Ces derniers jours, le pays a traversé une vague de froid assez conséquente. Face à cette période de gel, les ouvriers de la Ville de Tournai ont été soumis à rude épreuve.



"À chaque période de gel, je reçois énormément de mails ou de messages pour me signaler que, dans telle ou telle rue, le camion n'est pas passé, signale le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Ces messages peuvent être de simples demandes courtoises ou directement des invectives menaçant de contacter... la presse. Je voudrais néanmoins féliciter et remercier nos ouvriers qui sont sur le pont à partir de 4h du matin. Cependant, La Palisse en aurait dit autant, il est impossible d'être partout au même moment."



Il faut en effet dire qu'avec son très large territoire, la Ville de Tournai est pour rappel la plus grande de Belgique en termes de superficie, l'épandage prend un temps conséquent. "Les voiries régionales et communales représentent environ 840 kilomètres." Une distance qui équivaut à la distance de Tournai Chamonix Mont Blanc. "Ce qui est relativement intéressant quand on parle de neige", image le bourgmestre. À elles seules, les voiries communales représentent d'ailleurs 650 kilomètres.



"Cela permet de se rendre compte de l'immensité du travail qui est demandé à nos hommes sur un temps très limité car le citoyen veut souvent que sa voirie soit praticable dès qu'il sort. L'expression 't'attends le dégel' n'est pas de mise pour nos ouvriers qui méritent vraiment des encouragements et de la compréhension."



L'épandage, pas une science exacte Pour les sorties nocturnes ou matinales en cas de gel, la décision est ainsi prise la veille à 16h. Les circuits empruntés par les camions sont alors prédéfinis du départ à l'arrivée avec, dans l'ordre, les grands axes, les ponts et les points stratégiques, les axes secondaires pour terminer par les voiries transversales. "Ce principe est effectué aussi bien dans le centre de la ville que dans les villages avec les districts, signale Gaël Simon, ingénieur-chef de service à la Ville. Sans oublier un passage par les cours d'écoles et les accès aux bâtiments communaux."



En parallèle, les services régionaux réalisent un épandage sur les routes du SPW. "Si la situation l'impose, on poursuit les épandages avec les camionnettes des autres services tels les festivités et les tracteurs des espaces verts. Le sel est jeté à la main dans les endroits exigus."



Enfin, comme l'explique encore Gaël Simon, l'épandage n'est pas une science exacte. "Ce n'est pas parce que la température de l'air est négative qu'il va falloir épandre. c'est la température du point de rosée qui va déterminer cette décision. La température de la route intervient également en début de saison. Lorsque du sel est jeté sur les voiries, il faut qu'il soit mélangé à la neige lors du passage des véhicules pour qu'il fasse son effet. S'il n'y a pas de passage, il n'agit pas ou peu. Par contre, lorsque la route reste humide, il faut repasser chaque matin pour ne pas avoir de verglas. Lorsque les températures remontent et que la route sèche, on peut arrêter d'épandre."