Le compte 2021 de la Ville d’Antoing a été présenté par Dieudonné Makuanga, directeur financier. À l’exercice propre du service ordinaire, on enregistre un boni de 679 000 €. Le résultat global affiche un excédent confortable de 1 380 146 €. À l’extraordinaire (investissements et travaux), le boni est de 11,6 millions. "Ce sont des chiffres stables par rapport à l’an dernier. On n’est pas riche mais on gère bien ! Le ratio étant supérieur à 1, on pourra à nouveau emprunter", a indiqué le bourgmestre Bernard Bauwens.