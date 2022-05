L’Asbl Tournai centre-ville lance 4 éditions de l’action "Des Livres et Vous" 2022 chaque 4ème dimanche du mois à partir de mai de 10h00 à 17h00 sur la Grand-Place de Tournai ! La première édition aura lieu le dimanche 22 mai de 10h00 à 17h00 pour le plus grand plaisir des amoureux du livre !

L’action a été lancée en 2015 et se déroule sur la Grand-Place de Tournai dans l’axe Beffroi – Halle aux Draps. Cette action a été mise en place dans le cadre de la fermeture dominicale automobile de la Grand-Place. C’est un marché du livre où les exposants revendent leurs livres usagés à petits prix.

Une action qui remporte un véritable succès bien au-delà de Tournai, les exposants viennent de toute la Belgique et de France. L’événement rassemble une quarantaine d’exposants qui proposent des ouvrages d’univers très diversifiés. Les visiteurs peuvent ainsi profiter des atouts de notre belle ville dans une ambiance conviviale et culturelle tout en découvrant ou redécouvrant les commerces alentours. C’est un rassemblement des amoureux du livre à ne pas manquer ! Dates à retenir pour les 4 éditions en 2022 : Les dimanches 22 mai, 26 juin, 24 juillet et 28 août. (En cas d’intempérie, la manifestation sera annulée).

Pour plus d’informations, contact Sylvie Leclercq - Asbl Tournai centre-ville : 069/21.05.15