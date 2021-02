L'histoire des rois mérovingiens à découvrir dès ce samedi au musée d'Archéologie de Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le musée d'Archéologie de Tournai s'associe pour l'occasion avec le musée royal de Mariemont et à l'Artothèque de Mons. © D.R.

Ce samedi 20 février va marquer le lancement de l'exposition Tournai, Cité royale. Itinéraires mérovingiens que l'on pourra retrouver au musée d'Archéologie.



Tournai, liée à l'histoire des rois mérovingiens, s'associe ainsi au musée royal de Mariemont et à l'Artothèque de Mons pour faire revivre l'épopée mérovingienne. Pour l'occasion, Tournai et Mariemont se prêtent d'ailleurs des pièces remarquables comme une fibule ou une céramique remarquables à découvrir dans le musée situé à la rue des Carmes. D'autres objets historiques, comme la ceinture de la Dame du Parc communal, seront aussi visibles.



À travers l'histoire de Childéric, Clotaire et Chilpéric, trois rois mérovingiens ayant vécu à Tournai, l'exposition aborde les coutumes de la cour, le rôle des femmes ainsi que l'artisanat dans la première capitale d'Occident.



Les tribulations du trésor de Childéric seront également présentées, tout comme les dernières révélations concernant cette découverte. Outre le matériel de haute qualité, de nombreuses reconstitutions illustrant les techniques artisanales ou encore l'habillement seront encore à découvrir.



Pas disponible ce samedi ? Pas d'inquiétude, l'exposition est à retrouver jusqu'au 27 juin !