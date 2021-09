Ils étaient une centaine, en février 2021, restaurateurs et cafetiers, coiffés de toques, munis d’affichettes “ Commerce à vendre ”, armés de casseroles et de grandes cuillères en bois pour réclamer des aides financières en faveur du secteur. Deux mois plus tard, en avril, une trentaine de cafetiers et restaurateurs tournaisiens exprimaient leur cri du cœur dans une vidéo intitulée “ Laissez-nous travailler le 1er mai ”.