Après deux ans de crise sanitaire, de nombreux secteurs continuent à être impactés d'une manière ou d'une autre. Pour l'hôtellerie, même si la situation commence à s'apaiser, l'impact du coronavirus déstabilise toujours les gérants.", indique le responsable Au Natur'Ailes des Collines, situé à Thimougies.Toutefois, au sein de cet éco-gîte tout confort de 6 à 8 personnes, le mois de janvier a été compliqué à gérer. "

Une faible amélioration

Dans les plaines du Mont St Aubert se situe la Ferme Delgueule, lieu familial et idyllique, elle propose un hôtel de 12 chambres et un restaurant de 150 couverts avec sa terrasse. Ce lieu normalement très convoité par les touristes reste toujours confronté à l'impact de la crise sanitaire. "Nous constatons moins de réservations par rapport aux autres années et l'angoisse des clients est toujours bien réelle. D'ailleurs, si le covid s'invite chez eux, ils préfèrent annuler leur séjour et non le reporter", précise la responsable.

La Ferme Delgueule accueille habituellement, hors période covid, de nombreux touristes allemands, anglais ou encore français. "Aujourd'hui, ce public se fait rare à la suite des restrictions sanitaires et toutes les procédures à suivre d'un pays à l'autre. Fort heureusement, les belges commencent peu à peu à ressortir et à vouloir découvrir notre belle région". Fermé à l'occasion des fêtes de fin d'année, l'hôtel-restaurant ne se voyait tout de même pas ouvrir avec les restrictions strictes auxquelles l'horeca était confronté. "Nous ne nous voyions pas fermer à 23h alors que c'est à cette heure-là que la fête commence. En ce début d'année, nous voyons une légère amélioration au niveau des réservations des chambres de la part du public belge. Pour les prochaines vacances, nous espérons comme toujours que les choses s'apaisent", conclut la responsable.