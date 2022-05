À l’heure où le projet Sunwall était lancé en 2020, on ne parlait pas encore de guerre en Ukraine et encore moins de pénurie de certains produits, dont la très prisée huile de tournesol. On comprend aujourd’hui davantage l’intérêt de cette initiative qui consiste à étudier le potentiel de la culture du tournesol et l’adaptation des outils spécifiques (moissonneuses et presses à huile) en Wallonie.