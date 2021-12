La démarche est peu banale. Juste avant le conseil communal, des citoyens ont envoyé aux élus de tous partis une lettre qui visait le point relatif au projet immobilier de l’îlot Desobry. Mais ça n’a pas eu l’effet escompté.

Nous avons déjà expliqué le projet de la biscuiterie Desobry visant à urbaniser l’intérieur d’un îlot situé entre la rue du Vieux Colombier et le chemin Willems, constitué de prairies et occupé partiellement par la société. Ce projet implique une étape essentielle avant une demande de permis d’urbanisation ou un permis de constructions groupées: l’inscription d’une zone d’habitat de deux hectares en lieu et place de la zone d’activité mixte.

Une première mouture du projet de PCAR (Plan communal d’aménagement révisionnel) Desobry a déjà fait l’objet de modifications et de compléments d’information. La densité a été modifiée, le gabarit des immeubles à appartements a été revu à la baisse, Ipalle a confirmé la neutralité du projet par rapport aux risques d’inondation, les questions de la mobilité ont été approfondies, etc. Les élus communaux ont été invités à approuver lors du dernier conseil communal le dossier définitif.